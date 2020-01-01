Токеномика MAXX AI (MXM) Откройте для себя ключевую информацию о MAXX AI (MXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAXX AI (MXM) MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Официальный сайт: https://www.maxxmxm.com/ Whitepaper: https://docs.maxxmxm.com/ Купить MXM сейчас!

Токеномика и анализ цен MAXX AI (MXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAXX AI (MXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 362,43K $ 362,43K $ 362,43K Общее предложение: $ 988,46M $ 988,46M $ 988,46M Оборотное предложение: $ 330,39M $ 330,39M $ 330,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Исторический максимум: $ 0,134883 $ 0,134883 $ 0,134883 Исторический минимум: $ 0,00086907 $ 0,00086907 $ 0,00086907 Текущая цена: $ 0,00109399 $ 0,00109399 $ 0,00109399 Узнайте больше о цене MAXX AI (MXM)

Токеномика MAXX AI (MXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAXX AI (MXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MXM, изучите текущую цену MXM!

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