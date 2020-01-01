Токеномика Matrixdock Gold (XAUM) Откройте для себя ключевую информацию о Matrixdock Gold (XAUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matrixdock Gold (XAUM) Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Официальный сайт: https://www.matrixdock.com/xaum Купить XAUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Matrixdock Gold (XAUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matrixdock Gold (XAUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,40M $ 44,40M $ 44,40M Общее предложение: $ 13,50K $ 13,50K $ 13,50K Оборотное предложение: $ 13,50K $ 13,50K $ 13,50K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,40M $ 44,40M $ 44,40M Исторический максимум: $ 3 530,35 $ 3 530,35 $ 3 530,35 Исторический минимум: $ 2 563,55 $ 2 563,55 $ 2 563,55 Текущая цена: $ 3 285,02 $ 3 285,02 $ 3 285,02 Узнайте больше о цене Matrixdock Gold (XAUM)

Токеномика Matrixdock Gold (XAUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matrixdock Gold (XAUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAUM, изучите текущую цену XAUM!

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