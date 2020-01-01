Токеномика Matrixdock Gold (XAUM)

Токеномика Matrixdock Gold (XAUM)

Откройте для себя ключевую информацию о Matrixdock Gold (XAUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

Официальный сайт:
https://www.matrixdock.com/xaum

Токеномика и анализ цен Matrixdock Gold (XAUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matrixdock Gold (XAUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,40M
$ 44,40M$ 44,40M
Общее предложение:
$ 13,50K
$ 13,50K$ 13,50K
Оборотное предложение:
$ 13,50K
$ 13,50K$ 13,50K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,40M
$ 44,40M$ 44,40M
Исторический максимум:
$ 3 530,35
$ 3 530,35$ 3 530,35
Исторический минимум:
$ 2 563,55
$ 2 563,55$ 2 563,55
Текущая цена:
$ 3 285,02
$ 3 285,02$ 3 285,02

Токеномика Matrixdock Gold (XAUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Matrixdock Gold (XAUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XAUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XAUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAUM, изучите текущую цену XAUM!

Прогноз цены XAUM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.