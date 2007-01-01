Токеномика Marutaro ($MARU) Откройте для себя ключевую информацию о Marutaro ($MARU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Marutaro ($MARU) $MARU pays tribute to the legacy of MARUTARO, the famous Shiba Inu with millions of followers worldwide. Born in 2007, MARU became a global social media sensation and even a tourism ambassador in Japan. Though MARUTARO passed away in 2024, his legacy of joy and positivity continues through $MARU, a token created to honor his influence and iconic status as a beloved figure. After the original developer left the project, power shifted into the hands of the people! The $MARU community took control, turning this project into a real CTO. Официальный сайт: https://maru-cto.com/ Купить $MARU сейчас!

Токеномика и анализ цен Marutaro ($MARU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marutaro ($MARU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,39K $ 30,39K $ 30,39K Общее предложение: $ 9,70B $ 9,70B $ 9,70B Оборотное предложение: $ 9,06B $ 9,06B $ 9,06B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,54K $ 32,54K $ 32,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Marutaro ($MARU)

Токеномика Marutaro ($MARU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marutaro ($MARU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MARU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MARU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MARU, изучите текущую цену $MARU!

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