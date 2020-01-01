Токеномика Market Dominance (MD) Откройте для себя ключевую информацию о Market Dominance (MD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Market Dominance (MD) Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Официальный сайт: https://dominance.market/ Купить MD сейчас!

Токеномика и анализ цен Market Dominance (MD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Market Dominance (MD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,34M $ 6,34M $ 6,34M Общее предложение: $ 545,73M $ 545,73M $ 545,73M Оборотное предложение: $ 545,73M $ 545,73M $ 545,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,34M $ 6,34M $ 6,34M Исторический максимум: $ 0,01319383 $ 0,01319383 $ 0,01319383 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01162686 $ 0,01162686 $ 0,01162686 Узнайте больше о цене Market Dominance (MD)

Токеномика Market Dominance (MD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Market Dominance (MD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MD, изучите текущую цену MD!

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