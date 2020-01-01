Токеномика Marinade Staked SOL (MSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Marinade Staked SOL (MSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Marinade Staked SOL (MSOL) Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Официальный сайт: https://marinade.finance/ Купить MSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Marinade Staked SOL (MSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marinade Staked SOL (MSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 775,63M $ 775,63M $ 775,63M Общее предложение: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Оборотное предложение: $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 775,63M $ 775,63M $ 775,63M Исторический максимум: $ 363,77 $ 363,77 $ 363,77 Исторический минимум: $ 8,93 $ 8,93 $ 8,93 Текущая цена: $ 204,82 $ 204,82 $ 204,82 Узнайте больше о цене Marinade Staked SOL (MSOL)

Токеномика Marinade Staked SOL (MSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marinade Staked SOL (MSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSOL, изучите текущую цену MSOL!

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