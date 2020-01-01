Токеномика Main Character (MAIN) Откройте для себя ключевую информацию о Main Character (MAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Main Character (MAIN) F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Официальный сайт: https://x.com/mainsolcto Купить MAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Main Character (MAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Main Character (MAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,15K $ 20,15K $ 20,15K Общее предложение: $ 932,32M $ 932,32M $ 932,32M Оборотное предложение: $ 932,32M $ 932,32M $ 932,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,15K $ 20,15K $ 20,15K Исторический максимум: $ 0,0041142 $ 0,0041142 $ 0,0041142 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Main Character (MAIN)

Токеномика Main Character (MAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Main Character (MAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAIN, изучите текущую цену MAIN!

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