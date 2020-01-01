Токеномика maicrotrader (MAICRO) Откройте для себя ключевую информацию о maicrotrader (MAICRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о maicrotrader (MAICRO) maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Официальный сайт: https://www.maicrotrader.com Whitepaper: https://docs.maicrotrader.com Купить MAICRO сейчас!

Токеномика и анализ цен maicrotrader (MAICRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене maicrotrader (MAICRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,07M $ 3,07M $ 3,07M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 930,00M $ 930,00M $ 930,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Исторический максимум: $ 0,0052362 $ 0,0052362 $ 0,0052362 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0033081 $ 0,0033081 $ 0,0033081 Узнайте больше о цене maicrotrader (MAICRO)

Токеномика maicrotrader (MAICRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики maicrotrader (MAICRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAICRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAICRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAICRO, изучите текущую цену MAICRO!

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