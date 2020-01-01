Токеномика MAI (MIMATIC) Откройте для себя ключевую информацию о MAI (MIMATIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAI (MIMATIC) MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens. Официальный сайт: http://mai.finance/ Купить MIMATIC сейчас!

Токеномика и анализ цен MAI (MIMATIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAI (MIMATIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,43M $ 27,43M $ 27,43M Общее предложение: $ 302,38M $ 302,38M $ 302,38M Оборотное предложение: $ 27,56M $ 27,56M $ 27,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 300,91M $ 300,91M $ 300,91M Исторический максимум: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Исторический минимум: $ 0,655895 $ 0,655895 $ 0,655895 Текущая цена: $ 0,995157 $ 0,995157 $ 0,995157 Узнайте больше о цене MAI (MIMATIC)

Токеномика MAI (MIMATIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAI (MIMATIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIMATIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIMATIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIMATIC, изучите текущую цену MIMATIC!

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