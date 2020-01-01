Токеномика Maha (MAHA) Откройте для себя ключевую информацию о Maha (MAHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maha (MAHA) MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Официальный сайт: https://maha.xyz/ Whitepaper: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Купить MAHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Maha (MAHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maha (MAHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,18M $ 3,18M $ 3,18M Общее предложение: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M Оборотное предложение: $ 6,26M $ 6,26M $ 6,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,02M $ 5,02M $ 5,02M Исторический максимум: $ 25,15 $ 25,15 $ 25,15 Исторический минимум: $ 0,208407 $ 0,208407 $ 0,208407 Текущая цена: $ 0,506634 $ 0,506634 $ 0,506634 Узнайте больше о цене Maha (MAHA)

Токеномика Maha (MAHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maha (MAHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAHA, изучите текущую цену MAHA!

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