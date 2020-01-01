Токеномика Maha (MAHA)

Токеномика Maha (MAHA)

Откройте для себя ключевую информацию о Maha (MAHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Maha (MAHA)

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community.

MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design.

Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create.

The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

Официальный сайт:
https://maha.xyz/
Whitepaper:
https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Токеномика и анализ цен Maha (MAHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maha (MAHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,18M
$ 3,18M$ 3,18M
Общее предложение:
$ 9,90M
$ 9,90M$ 9,90M
Оборотное предложение:
$ 6,26M
$ 6,26M$ 6,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,02M
$ 5,02M$ 5,02M
Исторический максимум:
$ 25,15
$ 25,15$ 25,15
Исторический минимум:
$ 0,208407
$ 0,208407$ 0,208407
Текущая цена:
$ 0,506634
$ 0,506634$ 0,506634

Токеномика Maha (MAHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Maha (MAHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAHA, изучите текущую цену MAHA!

Прогноз цены MAHA

Хотите узнать, куда может двигаться MAHA? Наша страница прогноза цены MAHA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.