Токеномика Magaverse (MVRS) Откройте для себя ключевую информацию о Magaverse (MVRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Magaverse (MVRS) MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Официальный сайт: https://mvrs.wtf Купить MVRS сейчас!

Токеномика и анализ цен Magaverse (MVRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magaverse (MVRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 122,99K $ 122,99K $ 122,99K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,99K $ 122,99K $ 122,99K Исторический максимум: $ 0,082133 $ 0,082133 $ 0,082133 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012302 $ 0,00012302 $ 0,00012302 Узнайте больше о цене Magaverse (MVRS)

Токеномика Magaverse (MVRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magaverse (MVRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVRS, изучите текущую цену MVRS!

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