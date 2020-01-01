Токеномика Mackerel (MACKE) Откройте для себя ключевую информацию о Mackerel (MACKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mackerel (MACKE) MACKE is a low supply memecoin with an underwater theme. There are 3.524.578 $MACKE, one for every million fish in the sea. Официальный сайт: https://macke.club/ Купить MACKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Mackerel (MACKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mackerel (MACKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,57K $ 31,57K $ 31,57K Общее предложение: $ 2,58M $ 2,58M $ 2,58M Оборотное предложение: $ 1,63M $ 1,63M $ 1,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,07K $ 50,07K $ 50,07K Исторический максимум: $ 0,50171 $ 0,50171 $ 0,50171 Исторический минимум: $ 0,01255621 $ 0,01255621 $ 0,01255621 Текущая цена: $ 0,01941843 $ 0,01941843 $ 0,01941843 Узнайте больше о цене Mackerel (MACKE)

Токеномика Mackerel (MACKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mackerel (MACKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MACKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MACKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MACKE, изучите текущую цену MACKE!

Прогноз цены MACKE Хотите узнать, куда может двигаться MACKE? Наша страница прогноза цены MACKE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MACKE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!