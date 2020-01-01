Токеномика M3M3 (M3M3) Откройте для себя ключевую информацию о M3M3 (M3M3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен M3M3 (M3M3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене M3M3 (M3M3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Исторический максимум: $ 0,186647 $ 0,186647 $ 0,186647 Исторический минимум: $ 0,002164 $ 0,002164 $ 0,002164 Текущая цена: $ 0,00231672 $ 0,00231672 $ 0,00231672 Узнайте больше о цене M3M3 (M3M3)

Токеномика M3M3 (M3M3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики M3M3 (M3M3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов M3M3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов M3M3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой M3M3, изучите текущую цену M3M3!

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