Что такое LMT

Токеномика Lympo Market (LMT) Откройте для себя ключевую информацию о Lympo Market (LMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Lympo Market (LMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lympo Market (LMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57.72K $ 57.72K $ 57.72K Общее предложение: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Оборотное предложение: $ 155.25M $ 155.25M $ 155.25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 464.72K $ 464.72K $ 464.72K Исторический максимум: $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00037178 $ 0.00037178 $ 0.00037178 Узнайте больше о цене Lympo Market (LMT) Купить LMT сейчас!

Информация о Lympo Market (LMT) Официальный сайт: https://lympo.io/lmt/

Токеномика Lympo Market (LMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lympo Market (LMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMT, изучите текущую цену LMT!

Прогноз цены LMT Хотите узнать, куда может двигаться LMT? Наша страница прогноза цены LMT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LMT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!