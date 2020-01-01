Токеномика Lunar (LNR) Откройте для себя ключевую информацию о Lunar (LNR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lunar (LNR) LNR is the community currency and utility token that powers the Lunar Ecosystem. Официальный сайт: https://lunar.io/ Купить LNR сейчас!

Токеномика и анализ цен Lunar (LNR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunar (LNR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 197,15K $ 197,15K $ 197,15K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 79,99M $ 79,99M $ 79,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 246,48K $ 246,48K $ 246,48K Исторический максимум: $ 0,092252 $ 0,092252 $ 0,092252 Исторический минимум: $ 0,00146407 $ 0,00146407 $ 0,00146407 Текущая цена: $ 0,0024648 $ 0,0024648 $ 0,0024648 Узнайте больше о цене Lunar (LNR)

Токеномика Lunar (LNR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lunar (LNR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LNR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LNR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNR, изучите текущую цену LNR!

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