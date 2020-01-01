Токеномика LunaChow (LUCHOW) Откройте для себя ключевую информацию о LunaChow (LUCHOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LunaChow (LUCHOW) LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation. Официальный сайт: https://lunachow.com Купить LUCHOW сейчас!

Токеномика и анализ цен LunaChow (LUCHOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LunaChow (LUCHOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 999,00B $ 999,00B $ 999,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,01K $ 71,01K $ 71,01K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LunaChow (LUCHOW)

Токеномика LunaChow (LUCHOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LunaChow (LUCHOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCHOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCHOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCHOW, изучите текущую цену LUCHOW!

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