Токеномика LUCI (LUCI) Откройте для себя ключевую информацию о LUCI (LUCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUCI (LUCI) Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I’ll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I’ll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do. Официальный сайт: https://www.luci.gg Купить LUCI сейчас!

Токеномика и анализ цен LUCI (LUCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUCI (LUCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M Оборотное предложение: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Исторический максимум: $ 0,01178468 $ 0,01178468 $ 0,01178468 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00103932 $ 0,00103932 $ 0,00103932 Узнайте больше о цене LUCI (LUCI)

Токеномика LUCI (LUCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUCI (LUCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCI, изучите текущую цену LUCI!

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