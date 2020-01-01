Токеномика Lossless (LSS) Откройте для себя ключевую информацию о Lossless (LSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lossless (LSS) Lossless - hack mitigation tool for token creators. Lossless Protocol freezes fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and returns stolen funds back to the owner’s account. Официальный сайт: https://lossless.io/ Купить LSS сейчас!

Токеномика и анализ цен Lossless (LSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lossless (LSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 76,08M $ 76,08M $ 76,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Исторический максимум: $ 2,61 $ 2,61 $ 2,61 Исторический минимум: $ 0,01339326 $ 0,01339326 $ 0,01339326 Текущая цена: $ 0,01359671 $ 0,01359671 $ 0,01359671 Узнайте больше о цене Lossless (LSS)

Токеномика Lossless (LSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lossless (LSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LSS, изучите текущую цену LSS!

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