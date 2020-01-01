Токеномика Lorenzo stBTC (STBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Lorenzo stBTC (STBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lorenzo stBTC (STBTC) Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Официальный сайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Купить STBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Lorenzo stBTC (STBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lorenzo stBTC (STBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,91M $ 109,91M $ 109,91M Общее предложение: $ 1,03K $ 1,03K $ 1,03K Оборотное предложение: $ 1,03K $ 1,03K $ 1,03K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,91M $ 109,91M $ 109,91M Исторический максимум: $ 111 244 $ 111 244 $ 111 244 Исторический минимум: $ 61 389 $ 61 389 $ 61 389 Текущая цена: $ 107 130 $ 107 130 $ 107 130 Узнайте больше о цене Lorenzo stBTC (STBTC)

Токеномика Lorenzo stBTC (STBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lorenzo stBTC (STBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STBTC, изучите текущую цену STBTC!

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