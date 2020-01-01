Токеномика Looter (LOOTER) Откройте для себя ключевую информацию о Looter (LOOTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Looter (LOOTER) Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all. Официальный сайт: https://www.looter.ai Whitepaper: https://docs.looter.ai/introduction/greetings-from-looter Купить LOOTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Looter (LOOTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Looter (LOOTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 239,74K $ 239,74K $ 239,74K Общее предложение: $ 67,23M $ 67,23M $ 67,23M Оборотное предложение: $ 19,38M $ 19,38M $ 19,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 831,49K $ 831,49K $ 831,49K Исторический максимум: $ 0,056655 $ 0,056655 $ 0,056655 Исторический минимум: $ 0,00521656 $ 0,00521656 $ 0,00521656 Текущая цена: $ 0,01236777 $ 0,01236777 $ 0,01236777 Узнайте больше о цене Looter (LOOTER)

Токеномика Looter (LOOTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Looter (LOOTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOTER, изучите текущую цену LOOTER!

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