Токеномика Lokr (LKR) Откройте для себя ключевую информацию о Lokr (LKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lokr (LKR) HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service." Официальный сайт: https://www.lokr.io/ Купить LKR сейчас!

Токеномика и анализ цен Lokr (LKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lokr (LKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,59K $ 19,59K $ 19,59K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 38,07M $ 38,07M $ 38,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,46K $ 51,46K $ 51,46K Исторический максимум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00051457 $ 0,00051457 $ 0,00051457 Узнайте больше о цене Lokr (LKR)

Токеномика Lokr (LKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lokr (LKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LKR, изучите текущую цену LKR!

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