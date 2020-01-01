Токеномика Lokr (LKR)

Токеномика Lokr (LKR)

Откройте для себя ключевую информацию о Lokr (LKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lokr (LKR)

HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES

Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."

Официальный сайт:
https://www.lokr.io/

Токеномика и анализ цен Lokr (LKR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lokr (LKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,59K
$ 19,59K$ 19,59K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 38,07M
$ 38,07M$ 38,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 51,46K
$ 51,46K$ 51,46K
Исторический максимум:
$ 1,79
$ 1,79$ 1,79
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00051457
$ 0,00051457$ 0,00051457

Токеномика Lokr (LKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lokr (LKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LKR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LKR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LKR, изучите текущую цену LKR!

Прогноз цены LKR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.