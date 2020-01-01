Токеномика LocalCoinSwap (LCS)

Токеномика LocalCoinSwap (LCS)

Откройте для себя ключевую информацию о LocalCoinSwap (LCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO.

LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade.

Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

Официальный сайт:
https://www.localcoinswap.com/
Whitepaper:
https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf

Токеномика и анализ цен LocalCoinSwap (LCS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LocalCoinSwap (LCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,24M
$ 5,24M$ 5,24M
Общее предложение:
$ 72,73M
$ 72,73M$ 72,73M
Оборотное предложение:
$ 38,25M
$ 38,25M$ 38,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,96M
$ 9,96M$ 9,96M
Исторический максимум:
$ 0,490867
$ 0,490867$ 0,490867
Исторический минимум:
$ 0,00190108
$ 0,00190108$ 0,00190108
Текущая цена:
$ 0,136903
$ 0,136903$ 0,136903

Токеномика LocalCoinSwap (LCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LocalCoinSwap (LCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LCS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LCS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCS, изучите текущую цену LCS!

Прогноз цены LCS

Хотите узнать, куда может двигаться LCS? Наша страница прогноза цены LCS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.