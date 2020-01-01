Токеномика LocalCoinSwap (LCS) Откройте для себя ключевую информацию о LocalCoinSwap (LCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LocalCoinSwap (LCS) LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Официальный сайт: https://www.localcoinswap.com/ Whitepaper: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Купить LCS сейчас!

Токеномика и анализ цен LocalCoinSwap (LCS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LocalCoinSwap (LCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,24M $ 5,24M $ 5,24M Общее предложение: $ 72,73M $ 72,73M $ 72,73M Оборотное предложение: $ 38,25M $ 38,25M $ 38,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,96M $ 9,96M $ 9,96M Исторический максимум: $ 0,490867 $ 0,490867 $ 0,490867 Исторический минимум: $ 0,00190108 $ 0,00190108 $ 0,00190108 Текущая цена: $ 0,136903 $ 0,136903 $ 0,136903 Узнайте больше о цене LocalCoinSwap (LCS)

Токеномика LocalCoinSwap (LCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LocalCoinSwap (LCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LCS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LCS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCS, изучите текущую цену LCS!

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