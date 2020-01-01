Токеномика LOAFCAT (LOAFCAT)

Токеномика LOAFCAT (LOAFCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о LOAFCAT (LOAFCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LOAFCAT (LOAFCAT)

LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun!

We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet).

A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come!

Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!:

https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/

Официальный сайт:
https://loafcat.me/

Токеномика и анализ цен LOAFCAT (LOAFCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOAFCAT (LOAFCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 975,08K
$ 975,08K$ 975,08K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 975,08K
$ 975,08K$ 975,08K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика LOAFCAT (LOAFCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LOAFCAT (LOAFCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOAFCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOAFCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOAFCAT, изучите текущую цену LOAFCAT!

Прогноз цены LOAFCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.