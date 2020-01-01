Токеномика Lista USD (LISUSD)

Токеномика Lista USD (LISUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Lista USD (LISUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lista USD (LISUSD)

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin”

Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value.

Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

Официальный сайт:
https://helio.money/
Whitepaper:
https://helio.money/static/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Lista USD (LISUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lista USD (LISUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,59M
$ 37,59M$ 37,59M
Общее предложение:
$ 38,62M
$ 38,62M$ 38,62M
Оборотное предложение:
$ 37,60M
$ 37,60M$ 37,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,61M
$ 38,61M$ 38,61M
Исторический максимум:
$ 2,0
$ 2,0$ 2,0
Исторический минимум:
$ 0,208609
$ 0,208609$ 0,208609
Текущая цена:
$ 0,999414
$ 0,999414$ 0,999414

Токеномика Lista USD (LISUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lista USD (LISUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LISUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LISUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LISUSD, изучите текущую цену LISUSD!

Прогноз цены LISUSD

Хотите узнать, куда может двигаться LISUSD? Наша страница прогноза цены LISUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.