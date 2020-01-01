Токеномика Lista USD (LISUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Lista USD (LISUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lista USD (LISUSD) Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. Официальный сайт: https://helio.money/ Whitepaper: https://helio.money/static/whitepaper.pdf Купить LISUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Lista USD (LISUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lista USD (LISUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,59M $ 37,59M $ 37,59M Общее предложение: $ 38,62M $ 38,62M $ 38,62M Оборотное предложение: $ 37,60M $ 37,60M $ 37,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,61M $ 38,61M $ 38,61M Исторический максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Исторический минимум: $ 0,208609 $ 0,208609 $ 0,208609 Текущая цена: $ 0,999414 $ 0,999414 $ 0,999414 Узнайте больше о цене Lista USD (LISUSD)

Токеномика Lista USD (LISUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lista USD (LISUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LISUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LISUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LISUSD, изучите текущую цену LISUSD!

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