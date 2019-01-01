Токеномика Liquor (LIQ) Откройте для себя ключевую информацию о Liquor (LIQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquor (LIQ) Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes. Официальный сайт: https://www.beliquoronsui.com/ Купить LIQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquor (LIQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquor (LIQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,97K $ 71,97K $ 71,97K Общее предложение: $ 69,70B $ 69,70B $ 69,70B Оборотное предложение: $ 69,70B $ 69,70B $ 69,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,97K $ 71,97K $ 71,97K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Liquor (LIQ)

Токеномика Liquor (LIQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquor (LIQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQ, изучите текущую цену LIQ!

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