Токеномика Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Токеномика Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Откройте для себя ключевую информацию о Liminal Agent by Virtuals (LMNL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

Официальный сайт:
https://lmnlagent.ai/

Токеномика и анализ цен Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liminal Agent by Virtuals (LMNL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 205,21K
$ 205,21K$ 205,21K
Общее предложение:
$ 996,61M
$ 996,61M$ 996,61M
Оборотное предложение:
$ 946,61M
$ 946,61M$ 946,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 216,05K
$ 216,05K$ 216,05K
Исторический максимум:
$ 0,00299973
$ 0,00299973$ 0,00299973
Исторический минимум:
$ 0,00021528
$ 0,00021528$ 0,00021528
Текущая цена:
$ 0,00021678
$ 0,00021678$ 0,00021678

Токеномика Liminal Agent by Virtuals (LMNL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Liminal Agent by Virtuals (LMNL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LMNL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LMNL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMNL, изучите текущую цену LMNL!

Прогноз цены LMNL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.