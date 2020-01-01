Токеномика Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Откройте для себя ключевую информацию о Liminal Agent by Virtuals (LMNL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liminal Agent by Virtuals (LMNL) $LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders. Официальный сайт: https://lmnlagent.ai/ Купить LMNL сейчас!

Токеномика и анализ цен Liminal Agent by Virtuals (LMNL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liminal Agent by Virtuals (LMNL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 205,21K $ 205,21K $ 205,21K Общее предложение: $ 996,61M $ 996,61M $ 996,61M Оборотное предложение: $ 946,61M $ 946,61M $ 946,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 216,05K $ 216,05K $ 216,05K Исторический максимум: $ 0,00299973 $ 0,00299973 $ 0,00299973 Исторический минимум: $ 0,00021528 $ 0,00021528 $ 0,00021528 Текущая цена: $ 0,00021678 $ 0,00021678 $ 0,00021678 Узнайте больше о цене Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

Токеномика Liminal Agent by Virtuals (LMNL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liminal Agent by Virtuals (LMNL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMNL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMNL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMNL, изучите текущую цену LMNL!

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