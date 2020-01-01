Токеномика Lil Pump (LILPUMP) Откройте для себя ключевую информацию о Lil Pump (LILPUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lil Pump (LILPUMP) $LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump! Официальный сайт: http://www.lilpump.fun/ Купить LILPUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Lil Pump (LILPUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lil Pump (LILPUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,88K $ 59,88K $ 59,88K Общее предложение: $ 989,91M $ 989,91M $ 989,91M Оборотное предложение: $ 989,91M $ 989,91M $ 989,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,88K $ 59,88K $ 59,88K Исторический максимум: $ 0,00225948 $ 0,00225948 $ 0,00225948 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lil Pump (LILPUMP)

Токеномика Lil Pump (LILPUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lil Pump (LILPUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LILPUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LILPUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LILPUMP, изучите текущую цену LILPUMP!

Прогноз цены LILPUMP Хотите узнать, куда может двигаться LILPUMP? Наша страница прогноза цены LILPUMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LILPUMP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!