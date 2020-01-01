Токеномика LGCY Network (LGCY) Откройте для себя ключевую информацию о LGCY Network (LGCY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LGCY Network (LGCY) LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Официальный сайт: https://lgcy.network/ Купить LGCY сейчас!

Токеномика и анализ цен LGCY Network (LGCY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LGCY Network (LGCY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,26K $ 12,26K $ 12,26K Общее предложение: $ 25,30B $ 25,30B $ 25,30B Оборотное предложение: $ 12,31B $ 12,31B $ 12,31B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,20K $ 25,20K $ 25,20K Исторический максимум: $ 0,02085432 $ 0,02085432 $ 0,02085432 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LGCY Network (LGCY)

Токеномика LGCY Network (LGCY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LGCY Network (LGCY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LGCY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LGCY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LGCY, изучите текущую цену LGCY!

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