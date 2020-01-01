Токеномика Level USD (LVLUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Level USD (LVLUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Level USD (LVLUSD) Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Официальный сайт: https://level.money/ Whitepaper: https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Купить LVLUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Level USD (LVLUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Level USD (LVLUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,43M $ 124,43M $ 124,43M Общее предложение: $ 124,47M $ 124,47M $ 124,47M Оборотное предложение: $ 124,47M $ 124,47M $ 124,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 124,43M $ 124,43M $ 124,43M Исторический максимум: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Исторический минимум: $ 0,964139 $ 0,964139 $ 0,964139 Текущая цена: $ 0,999658 $ 0,999658 $ 0,999658 Узнайте больше о цене Level USD (LVLUSD)

Токеномика Level USD (LVLUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Level USD (LVLUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LVLUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LVLUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVLUSD, изучите текущую цену LVLUSD!

Прогноз цены LVLUSD Хотите узнать, куда может двигаться LVLUSD? Наша страница прогноза цены LVLUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LVLUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!