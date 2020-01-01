Токеномика Lets Get This Bread (LGTB) Откройте для себя ключевую информацию о Lets Get This Bread (LGTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lets Get This Bread (LGTB) $LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. Официальный сайт: https://x.com/LGTBonSol Купить LGTB сейчас!

Токеномика и анализ цен Lets Get This Bread (LGTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lets Get This Bread (LGTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,75K $ 49,75K $ 49,75K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,75K $ 49,75K $ 49,75K Исторический максимум: $ 0,00283765 $ 0,00283765 $ 0,00283765 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lets Get This Bread (LGTB)

Токеномика Lets Get This Bread (LGTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lets Get This Bread (LGTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LGTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LGTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LGTB, изучите текущую цену LGTB!

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