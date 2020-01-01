Токеномика LEGEND (LEGEND)

Токеномика LEGEND (LEGEND)

Откройте для себя ключевую информацию о LEGEND (LEGEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LEGEND (LEGEND)

$LEGEND is a community-driven token on the Solana blockchain, designed to foster an inclusive and highly engaged ecosystem. The project focuses on building a strong, active community of participants who work together to grow the project through consistent engagement, raids, and collaboration. $LEGEND aims to stand out as more than just a token by emphasizing the power of collective effort and long-term vision within the cryptocurrency space.

Официальный сайт:
https://www.legendsolana.com/

Токеномика и анализ цен LEGEND (LEGEND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LEGEND (LEGEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,28K
$ 15,28K$ 15,28K
Общее предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
Оборотное предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,28K
$ 15,28K$ 15,28K
Исторический максимум:
$ 0,00367267
$ 0,00367267$ 0,00367267
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика LEGEND (LEGEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LEGEND (LEGEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEGEND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEGEND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEGEND, изучите текущую цену LEGEND!

Прогноз цены LEGEND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.