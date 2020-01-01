Токеномика LCP (LCP)

Токеномика LCP (LCP)

Откройте для себя ключевую информацию о LCP (LCP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LCP (LCP)

The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward.

Официальный сайт:
https://lcpproject.io/

Токеномика и анализ цен LCP (LCP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LCP (LCP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,64K
$ 29,64K$ 29,64K
Общее предложение:
$ 17,99M
$ 17,99M$ 17,99M
Оборотное предложение:
$ 17,99M
$ 17,99M$ 17,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,64K
$ 29,64K$ 29,64K
Исторический максимум:
$ 0,00936361
$ 0,00936361$ 0,00936361
Исторический минимум:
$ 0,00159112
$ 0,00159112$ 0,00159112
Текущая цена:
$ 0,00164031
$ 0,00164031$ 0,00164031

Токеномика LCP (LCP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LCP (LCP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LCP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LCP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCP, изучите текущую цену LCP!

Прогноз цены LCP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.