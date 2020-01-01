Токеномика LCP (LCP) Откройте для себя ключевую информацию о LCP (LCP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LCP (LCP) The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Официальный сайт: https://lcpproject.io/ Купить LCP сейчас!

Токеномика и анализ цен LCP (LCP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LCP (LCP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,64K $ 29,64K $ 29,64K Общее предложение: $ 17,99M $ 17,99M $ 17,99M Оборотное предложение: $ 17,99M $ 17,99M $ 17,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,64K $ 29,64K $ 29,64K Исторический максимум: $ 0,00936361 $ 0,00936361 $ 0,00936361 Исторический минимум: $ 0,00159112 $ 0,00159112 $ 0,00159112 Текущая цена: $ 0,00164031 $ 0,00164031 $ 0,00164031 Узнайте больше о цене LCP (LCP)

Токеномика LCP (LCP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LCP (LCP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LCP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LCP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCP, изучите текущую цену LCP!

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