Токеномика Larva Lads (LAD)

Токеномика Larva Lads (LAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Larva Lads (LAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Larva Lads (LAD)

OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters.

Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return.

We're just a bunch of steady lads - deploying more memes.

$LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.

Официальный сайт:
https://ladcoin.fun/

Токеномика и анализ цен Larva Lads (LAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Larva Lads (LAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 61,83K
$ 61,83K$ 61,83K
Общее предложение:
$ 99,99B
$ 99,99B$ 99,99B
Оборотное предложение:
$ 99,99B
$ 99,99B$ 99,99B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61,83K
$ 61,83K$ 61,83K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Larva Lads (LAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Larva Lads (LAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAD, изучите текущую цену LAD!

Прогноз цены LAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.