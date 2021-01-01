Токеномика Larva Lads (LAD) Откройте для себя ключевую информацию о Larva Lads (LAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Larva Lads (LAD) OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free. Официальный сайт: https://ladcoin.fun/ Купить LAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Larva Lads (LAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Larva Lads (LAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,83K $ 61,83K $ 61,83K Общее предложение: $ 99,99B $ 99,99B $ 99,99B Оборотное предложение: $ 99,99B $ 99,99B $ 99,99B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,83K $ 61,83K $ 61,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Larva Lads (LAD)

Токеномика Larva Lads (LAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Larva Lads (LAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAD, изучите текущую цену LAD!

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