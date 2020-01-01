Токеномика Lamas Finance (LMF) Откройте для себя ключевую информацию о Lamas Finance (LMF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lamas Finance (LMF) Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections. Официальный сайт: https://lamas.co/ Whitepaper: https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf Купить LMF сейчас!

Токеномика и анализ цен Lamas Finance (LMF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lamas Finance (LMF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,40K $ 56,40K $ 56,40K Общее предложение: $ 7,36M $ 7,36M $ 7,36M Оборотное предложение: $ 7,36M $ 7,36M $ 7,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,40K $ 56,40K $ 56,40K Исторический максимум: $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 Исторический минимум: $ 0,00650907 $ 0,00650907 $ 0,00650907 Текущая цена: $ 0,0076682 $ 0,0076682 $ 0,0076682 Узнайте больше о цене Lamas Finance (LMF)

Токеномика Lamas Finance (LMF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lamas Finance (LMF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMF, изучите текущую цену LMF!

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