Токеномика KumaDex Token (DKUMA) Откройте для себя ключевую информацию о KumaDex Token (DKUMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KumaDex Token (DKUMA) Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Официальный сайт: https://www.kumatokens.com/ Whitepaper: https://www.kumatokens.com/whitepaper Купить DKUMA сейчас!

Токеномика и анализ цен KumaDex Token (DKUMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KumaDex Token (DKUMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,11K $ 59,11K $ 59,11K Общее предложение: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Оборотное предложение: $ 678,42M $ 678,42M $ 678,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,93K $ 96,93K $ 96,93K Исторический максимум: $ 0,00452426 $ 0,00452426 $ 0,00452426 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KumaDex Token (DKUMA)

Токеномика KumaDex Token (DKUMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KumaDex Token (DKUMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DKUMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DKUMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DKUMA, изучите текущую цену DKUMA!

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