Токеномика KONET (KONET) Откройте для себя ключевую информацию о KONET (KONET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KONET (KONET) KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. Официальный сайт: https://konetmain.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view Купить KONET сейчас!

Токеномика и анализ цен KONET (KONET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KONET (KONET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,90M $ 6,90M $ 6,90M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 201,33M $ 201,33M $ 201,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,27M $ 34,27M $ 34,27M Исторический максимум: $ 0,981187 $ 0,981187 $ 0,981187 Исторический минимум: $ 0,01259128 $ 0,01259128 $ 0,01259128 Текущая цена: $ 0,03418702 $ 0,03418702 $ 0,03418702 Узнайте больше о цене KONET (KONET)

Токеномика KONET (KONET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KONET (KONET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KONET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KONET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KONET, изучите текущую цену KONET!

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