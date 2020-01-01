Токеномика KONET (KONET)

Токеномика KONET (KONET)

Откройте для себя ключевую информацию о KONET (KONET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

Официальный сайт:
https://konetmain.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view

Токеномика и анализ цен KONET (KONET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KONET (KONET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,90M
$ 6,90M$ 6,90M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 201,33M
$ 201,33M$ 201,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,27M
$ 34,27M$ 34,27M
Исторический максимум:
$ 0,981187
$ 0,981187$ 0,981187
Исторический минимум:
$ 0,01259128
$ 0,01259128$ 0,01259128
Текущая цена:
$ 0,03418702
$ 0,03418702$ 0,03418702

Токеномика KONET (KONET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KONET (KONET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KONET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KONET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KONET, изучите текущую цену KONET!

Прогноз цены KONET

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.