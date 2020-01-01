Токеномика KONDUX (KNDX) Откройте для себя ключевую информацию о KONDUX (KNDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KONDUX (KNDX) We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications. Официальный сайт: https://kondux.info/ Whitepaper: https://kondux.info/kondux-lightpaper/ Купить KNDX сейчас!

Токеномика и анализ цен KONDUX (KNDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KONDUX (KNDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,93M $ 7,93M $ 7,93M Общее предложение: $ 943,41M $ 943,41M $ 943,41M Оборотное предложение: $ 547,92M $ 547,92M $ 547,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,65M $ 13,65M $ 13,65M Исторический максимум: $ 0,187098 $ 0,187098 $ 0,187098 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01449015 $ 0,01449015 $ 0,01449015 Узнайте больше о цене KONDUX (KNDX)

Токеномика KONDUX (KNDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KONDUX (KNDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNDX, изучите текущую цену KNDX!

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