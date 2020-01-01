Токеномика KoKoK The Roach (KOKOK) Откройте для себя ключевую информацию о KoKoK The Roach (KOKOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KoKoK The Roach (KOKOK) About KoKoK In the wild world of crypto, KoKoK refuses to flee from risk. Once a struggling investor, it found its conviction and never looked back. Through crashes, liquidations, and endless FUD, KoKoK firmly held on the ground never backing down, never giving up. Losses came and went, but belief never faded. Because in crypto, only the “unkillable” make it and KoKoK ain't going anywhere Tough, unkillable, never backing down. Hit me with whatever, I’m still standing. Now it’s my turn to take over! Официальный сайт: https://www.kokoktheroach.com/ Купить KOKOK сейчас!

Токеномика и анализ цен KoKoK The Roach (KOKOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KoKoK The Roach (KOKOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,94M $ 24,94M $ 24,94M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,94M $ 24,94M $ 24,94M Исторический максимум: $ 0,203302 $ 0,203302 $ 0,203302 Исторический минимум: $ 0,0025457 $ 0,0025457 $ 0,0025457 Текущая цена: $ 0,124349 $ 0,124349 $ 0,124349 Узнайте больше о цене KoKoK The Roach (KOKOK)

Токеномика KoKoK The Roach (KOKOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KoKoK The Roach (KOKOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOKOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOKOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOKOK, изучите текущую цену KOKOK!

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