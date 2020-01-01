Токеномика Kleros (PNK)

Токеномика Kleros (PNK)

Откройте для себя ключевую информацию о Kleros (PNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything.

Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

Официальный сайт:
https://kleros.io
Whitepaper:
https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Kleros (PNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kleros (PNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,05M
$ 10,05M$ 10,05M
Общее предложение:
$ 805,29M
$ 805,29M$ 805,29M
Оборотное предложение:
$ 724,19M
$ 724,19M$ 724,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,18M
$ 11,18M$ 11,18M
Исторический максимум:
$ 0,380218
$ 0,380218$ 0,380218
Исторический минимум:
$ 0,00195902
$ 0,00195902$ 0,00195902
Текущая цена:
$ 0,01390445
$ 0,01390445$ 0,01390445

Токеномика Kleros (PNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kleros (PNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNK, изучите текущую цену PNK!

Прогноз цены PNK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.