Токеномика Kleros (PNK) Откройте для себя ключевую информацию о Kleros (PNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kleros (PNK) Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings Официальный сайт: https://kleros.io Whitepaper: https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf Купить PNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Kleros (PNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kleros (PNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,05M $ 10,05M $ 10,05M Общее предложение: $ 805,29M $ 805,29M $ 805,29M Оборотное предложение: $ 724,19M $ 724,19M $ 724,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,18M $ 11,18M $ 11,18M Исторический максимум: $ 0,380218 $ 0,380218 $ 0,380218 Исторический минимум: $ 0,00195902 $ 0,00195902 $ 0,00195902 Текущая цена: $ 0,01390445 $ 0,01390445 $ 0,01390445 Узнайте больше о цене Kleros (PNK)

Токеномика Kleros (PNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kleros (PNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNK, изучите текущую цену PNK!

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