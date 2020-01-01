Токеномика KITNET TOKEN (KITNET) Откройте для себя ключевую информацию о KITNET TOKEN (KITNET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Официальный сайт: https://www.kitnettoken.com.br Whitepaper: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Купить KITNET сейчас!

Токеномика и анализ цен KITNET TOKEN (KITNET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KITNET TOKEN (KITNET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,35K $ 99,35K $ 99,35K Общее предложение: $ 903,28M $ 903,28M $ 903,28M Оборотное предложение: $ 203,28M $ 203,28M $ 203,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 441,47K $ 441,47K $ 441,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00048874 $ 0,00048874 $ 0,00048874 Узнайте больше о цене KITNET TOKEN (KITNET)

Токеномика KITNET TOKEN (KITNET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KITNET TOKEN (KITNET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KITNET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KITNET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KITNET, изучите текущую цену KITNET!

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