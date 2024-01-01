Токеномика Kinka (XNK)

Токеномика Kinka (XNK)

Откройте для себя ключевую информацию о Kinka (XNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kinka (XNK)

Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations.  Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold.  As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.

Официальный сайт:
https://kinka-gold.com
Whitepaper:
https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Токеномика и анализ цен Kinka (XNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kinka (XNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M
Общее предложение:
$ 482,00
$ 482,00$ 482,00
Оборотное предложение:
$ 482,00
$ 482,00$ 482,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M
Исторический максимум:
$ 4 846,93
$ 4 846,93$ 4 846,93
Исторический минимум:
$ 221,86
$ 221,86$ 221,86
Текущая цена:
$ 3 302,54
$ 3 302,54$ 3 302,54

Токеномика Kinka (XNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kinka (XNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNK, изучите текущую цену XNK!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.