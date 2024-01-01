Токеномика Kinka (XNK) Откройте для себя ключевую информацию о Kinka (XNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kinka (XNK) Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Официальный сайт: https://kinka-gold.com Whitepaper: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf Купить XNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Kinka (XNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kinka (XNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 482,00 $ 482,00 $ 482,00 Оборотное предложение: $ 482,00 $ 482,00 $ 482,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Исторический максимум: $ 4 846,93 $ 4 846,93 $ 4 846,93 Исторический минимум: $ 221,86 $ 221,86 $ 221,86 Текущая цена: $ 3 302,54 $ 3 302,54 $ 3 302,54 Узнайте больше о цене Kinka (XNK)

Токеномика Kinka (XNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kinka (XNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNK, изучите текущую цену XNK!

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