Токеномика KingdomX (KT) Откройте для себя ключевую информацию о KingdomX (KT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KingdomX (KT) KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride. Официальный сайт: https://kingdomx.co/ Whitepaper: https://kingdomx.co/KingdomX%20Whitepaper.pdf Купить KT сейчас!

Токеномика и анализ цен KingdomX (KT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KingdomX (KT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,97K $ 110,97K $ 110,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 309,47M $ 309,47M $ 309,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 358,57K $ 358,57K $ 358,57K Исторический максимум: $ 0,072587 $ 0,072587 $ 0,072587 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035857 $ 0,00035857 $ 0,00035857 Узнайте больше о цене KingdomX (KT)

Токеномика KingdomX (KT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KingdomX (KT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KT, изучите текущую цену KT!

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