Токеномика KingdomX (KT)

Токеномика KingdomX (KT)

Откройте для себя ключевую информацию о KingdomX (KT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KingdomX (KT)

KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride.

Официальный сайт:
https://kingdomx.co/
Whitepaper:
https://kingdomx.co/KingdomX%20Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен KingdomX (KT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KingdomX (KT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 110,97K
$ 110,97K$ 110,97K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 309,47M
$ 309,47M$ 309,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 358,57K
$ 358,57K$ 358,57K
Исторический максимум:
$ 0,072587
$ 0,072587$ 0,072587
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00035857
$ 0,00035857$ 0,00035857

Токеномика KingdomX (KT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KingdomX (KT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KT, изучите текущую цену KT!

Прогноз цены KT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.