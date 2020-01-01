Токеномика King Kovu (LAZY) Откройте для себя ключевую информацию о King Kovu (LAZY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о King Kovu (LAZY) $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Официальный сайт: https://lazyonbase.com Купить LAZY сейчас!

Токеномика и анализ цен King Kovu (LAZY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене King Kovu (LAZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,48K $ 143,48K $ 143,48K Общее предложение: $ 20,41M $ 20,41M $ 20,41M Оборотное предложение: $ 10,02M $ 10,02M $ 10,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 292,24K $ 292,24K $ 292,24K Исторический максимум: $ 0,01783687 $ 0,01783687 $ 0,01783687 Исторический минимум: $ 0,00484901 $ 0,00484901 $ 0,00484901 Текущая цена: $ 0,01431966 $ 0,01431966 $ 0,01431966 Узнайте больше о цене King Kovu (LAZY)

Токеномика King Kovu (LAZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики King Kovu (LAZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAZY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAZY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAZY, изучите текущую цену LAZY!

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