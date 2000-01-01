Токеномика Kill Zero (K0) Откройте для себя ключевую информацию о Kill Zero (K0), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kill Zero (K0) Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account. Официальный сайт: https://kill0.app Купить K0 сейчас!

Токеномика и анализ цен Kill Zero (K0) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kill Zero (K0), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 240,45K $ 240,45K $ 240,45K Общее предложение: $ 7,64B $ 7,64B $ 7,64B Оборотное предложение: $ 7,64B $ 7,64B $ 7,64B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 240,45K $ 240,45K $ 240,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kill Zero (K0)

Токеномика Kill Zero (K0): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kill Zero (K0) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов K0, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов K0. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой K0, изучите текущую цену K0!

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