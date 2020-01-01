Токеномика Kiirocoin (KIIRO) Откройте для себя ключевую информацию о Kiirocoin (KIIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kiirocoin (KIIRO) Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Официальный сайт: https://kiirocoin.org Whitepaper: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Купить KIIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kiirocoin (KIIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kiirocoin (KIIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,94K $ 29,94K $ 29,94K Общее предложение: $ 15,13M $ 15,13M $ 15,13M Оборотное предложение: $ 15,13M $ 15,13M $ 15,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,94K $ 29,94K $ 29,94K Исторический максимум: $ 0,928142 $ 0,928142 $ 0,928142 Исторический минимум: $ 0,00050231 $ 0,00050231 $ 0,00050231 Текущая цена: $ 0,00197831 $ 0,00197831 $ 0,00197831 Узнайте больше о цене Kiirocoin (KIIRO)

Токеномика Kiirocoin (KIIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kiirocoin (KIIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIIRO, изучите текущую цену KIIRO!

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