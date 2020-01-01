Токеномика Kick (KICK) Откройте для себя ключевую информацию о Kick (KICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kick (KICK) Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Официальный сайт: https://kickecosystem.com/ Whitepaper: http://www.kickico.com/whitepaper Купить KICK сейчас!

Токеномика и анализ цен Kick (KICK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kick (KICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 516,80K $ 516,80K $ 516,80K Общее предложение: $ 121,47M $ 121,47M $ 121,47M Оборотное предложение: $ 121,47M $ 121,47M $ 121,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 516,80K $ 516,80K $ 516,80K Исторический максимум: $ 0,188833 $ 0,188833 $ 0,188833 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00425472 $ 0,00425472 $ 0,00425472 Узнайте больше о цене Kick (KICK)

Токеномика Kick (KICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kick (KICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KICK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KICK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KICK, изучите текущую цену KICK!

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