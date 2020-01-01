Токеномика Kick (KICK)

Токеномика Kick (KICK)

Откройте для себя ключевую информацию о Kick (KICK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Официальный сайт:
https://kickecosystem.com/
Whitepaper:
http://www.kickico.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен Kick (KICK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kick (KICK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 516,80K
$ 516,80K$ 516,80K
Общее предложение:
$ 121,47M
$ 121,47M$ 121,47M
Оборотное предложение:
$ 121,47M
$ 121,47M$ 121,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 516,80K
$ 516,80K$ 516,80K
Исторический максимум:
$ 0,188833
$ 0,188833$ 0,188833
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00425472
$ 0,00425472$ 0,00425472

Токеномика Kick (KICK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kick (KICK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KICK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KICK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KICK, изучите текущую цену KICK!

Прогноз цены KICK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.