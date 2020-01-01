Токеномика Kibble (KIBBLE) Откройте для себя ключевую информацию о Kibble (KIBBLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kibble (KIBBLE) Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game. Официальный сайт: https://cat.town Купить KIBBLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Kibble (KIBBLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kibble (KIBBLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 649,80K $ 649,80K $ 649,80K Общее предложение: $ 339,00M $ 339,00M $ 339,00M Оборотное предложение: $ 177,00M $ 177,00M $ 177,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Исторический максимум: $ 0,051158 $ 0,051158 $ 0,051158 Исторический минимум: $ 0,0030904 $ 0,0030904 $ 0,0030904 Текущая цена: $ 0,00367158 $ 0,00367158 $ 0,00367158 Узнайте больше о цене Kibble (KIBBLE)

Токеномика Kibble (KIBBLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kibble (KIBBLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIBBLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIBBLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBBLE, изучите текущую цену KIBBLE!

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