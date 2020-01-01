Токеномика Kibble (KIBBLE)

Токеномика Kibble (KIBBLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Kibble (KIBBLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

Официальный сайт:
https://cat.town

Токеномика и анализ цен Kibble (KIBBLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kibble (KIBBLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 649,80K
$ 649,80K$ 649,80K
Общее предложение:
$ 339,00M
$ 339,00M$ 339,00M
Оборотное предложение:
$ 177,00M
$ 177,00M$ 177,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M
Исторический максимум:
$ 0,051158
$ 0,051158$ 0,051158
Исторический минимум:
$ 0,0030904
$ 0,0030904$ 0,0030904
Текущая цена:
$ 0,00367158
$ 0,00367158$ 0,00367158

Токеномика Kibble (KIBBLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kibble (KIBBLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KIBBLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KIBBLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIBBLE, изучите текущую цену KIBBLE!

Прогноз цены KIBBLE

Хотите узнать, куда может двигаться KIBBLE? Наша страница прогноза цены KIBBLE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.