Токеномика Kenshi (KNS)

Токеномика Kenshi (KNS)

Откройте для себя ключевую информацию о Kenshi (KNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kenshi (KNS)

Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.

Официальный сайт:
https://kenshi.io
Whitepaper:
https://kenshi.io/docs

Токеномика и анализ цен Kenshi (KNS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kenshi (KNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 860.00M
$ 860.00M$ 860.00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Исторический максимум:
$ 0.058945
$ 0.058945$ 0.058945
Исторический минимум:
$ 0.00102435
$ 0.00102435$ 0.00102435
Текущая цена:
$ 0.0019545
$ 0.0019545$ 0.0019545

Токеномика Kenshi (KNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kenshi (KNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KNS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KNS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNS, изучите текущую цену KNS!

Прогноз цены KNS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.