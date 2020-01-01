Токеномика Kenshi (KNS) Откройте для себя ключевую информацию о Kenshi (KNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kenshi (KNS) Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Официальный сайт: https://kenshi.io Whitepaper: https://kenshi.io/docs Купить KNS сейчас!

Токеномика и анализ цен Kenshi (KNS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kenshi (KNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 860.00M $ 860.00M $ 860.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Исторический максимум: $ 0.058945 $ 0.058945 $ 0.058945 Исторический минимум: $ 0.00102435 $ 0.00102435 $ 0.00102435 Текущая цена: $ 0.0019545 $ 0.0019545 $ 0.0019545 Узнайте больше о цене Kenshi (KNS)

Токеномика Kenshi (KNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kenshi (KNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNS, изучите текущую цену KNS!

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