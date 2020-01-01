Токеномика Kelp Gain (AGETH) Откройте для себя ключевую информацию о Kelp Gain (AGETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kelp Gain (AGETH) KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Официальный сайт: https://kelpdao.xyz/gain/ Купить AGETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Kelp Gain (AGETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kelp Gain (AGETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,20M $ 68,20M $ 68,20M Общее предложение: $ 26,68K $ 26,68K $ 26,68K Оборотное предложение: $ 26,68K $ 26,68K $ 26,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,20M $ 68,20M $ 68,20M Исторический максимум: $ 4 184,77 $ 4 184,77 $ 4 184,77 Исторический минимум: $ 1 430,83 $ 1 430,83 $ 1 430,83 Текущая цена: $ 2 556,47 $ 2 556,47 $ 2 556,47 Узнайте больше о цене Kelp Gain (AGETH)

Токеномика Kelp Gain (AGETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kelp Gain (AGETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGETH, изучите текущую цену AGETH!

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