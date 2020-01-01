Токеномика KEIRO (KEIRO) Откройте для себя ключевую информацию о KEIRO (KEIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KEIRO (KEIRO) $KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto. Официальный сайт: https://keiro.xyz/ Купить KEIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен KEIRO (KEIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KEIRO (KEIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 216,81K $ 216,81K $ 216,81K Общее предложение: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B Оборотное предложение: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 216,81K $ 216,81K $ 216,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KEIRO (KEIRO)

Токеномика KEIRO (KEIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KEIRO (KEIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEIRO, изучите текущую цену KEIRO!

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