Токеномика Keira (KEIRA) Откройте для себя ключевую информацию о Keira (KEIRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Keira (KEIRA) Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable. Официальный сайт: https://keira.gg/ Whitepaper: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Купить KEIRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Keira (KEIRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keira (KEIRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 134,80K $ 134,80K $ 134,80K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 536,49M $ 536,49M $ 536,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 251,25K $ 251,25K $ 251,25K Исторический максимум: $ 0,00288068 $ 0,00288068 $ 0,00288068 Исторический минимум: $ 0,00010053 $ 0,00010053 $ 0,00010053 Текущая цена: $ 0,00025125 $ 0,00025125 $ 0,00025125 Узнайте больше о цене Keira (KEIRA)

Токеномика Keira (KEIRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keira (KEIRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEIRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEIRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEIRA, изучите текущую цену KEIRA!

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